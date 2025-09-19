وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن فِرق المنظمة الدولية تقوم بمهامها الإنسانية في غزة رغم التحديات والأوضاع الأمنية الخطيرة.

وأكد دوجاريك، أن الوكالات الإنسانية الدولية تحتاج لتوفير البيئة الآمنة من أجل ضمان إدخال المساعدات إلى غزة وتوصيلها، موضحًا أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أُجبِرت على إلغاء مهمتها في كرم أبو سالم بسبب المخاطر الكبيرة.

وأكد أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فيما يتعلق بغزة لم يتغير فهو يريد وقفًا لإطلاق النار وتدفقًا للمساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الأسرى.

وتطرق دوجاريك إلى هجوم معبر الكرامة/اللنبي، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، قائلًا إن الأمين العام ندد بكل قوة الاعتداء على المعبر ومقتل جنديين إسرائيليين.

وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، قال المتحدث باسم الأمين العام، إنه تم دعوة السلطات الإسرائيلية لوقف هجماتها على جنوب لبنان وتعريض حياة قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام (اليونيفيل) للخطر.

وأكد المسؤول الأممي دعم المنظمة الدولية جهود السلطات اللبنانية لفرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.

وتابع دوجاريك: "نحن على تواصل مستمر مع السلطات الإسرائيلية ولا معلومات لدينا بشأن لقاء مرتقب يجمع الأمين العام برئيس الوزراء الإسرائيلي".







