وكالات

صوتت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية 145 صوتًا بالموافقة على مشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في جلسات الجمعية العامة بنيويورك عبر الفيديو.

ويستعد أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة للتوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتصدر مستقبل الفلسطينيين وغزة جدول أعمالها هذا العام.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء ورفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية من بينهم الرئيس محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، والتي ستتضمن مؤتمرًا دوليًا حول حل الدولتين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن "لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين"، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف ما وصفته بمحاولات "تجاوز المفاوضات عبر اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك جهود الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".







