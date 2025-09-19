إعلان

مجلس الأمن الدولي يفشل في رفع العقوبات الدولية على إيران

05:57 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

مجلس الأمن الدولي

وكالات

فشل مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة، وصوت 9 أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لا يحق لها إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وأشار نيبينزيا خلال كلمته بالجلسة إلى أنه "لا يحق للدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران"، مضيفًا: أن "تحرك الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران لا أساس قانونياً له".

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن "الأوروبيين يرفضون الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني".

