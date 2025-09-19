3 طائرات روسية تنتهك المجال الجوي لإستونيا.. والأخيرة تحتج رسميًا

وكالات

أفادت حكومة إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن 3 طائرات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي اليوم الجمعة وسط أجواء متوترة بشكل متزايد على الجناح الشرقي للحلف.

وذكرت الحكومة، أن الطائرات المقاتلة الثلاث من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني دون إذن وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، مضيفة أنها قدمت احتجاجًا إلى أعلى دبلوماسي روسي في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية مارجوس تساهكنا: "لقد انتهكت روسيا المجال الجوي الإستوني أربع مرات بالفعل هذا العام، وهو أمر غير مقبول في حد ذاته، لكن انتهاك اليوم، الذي دخلت خلاله ثلاث طائرات مقاتلة مجالنا الجوي، يعد وقاحة غير مسبوقة".

وأضاف "إن اختبار روسيا المتزايد للحدود وعدوانيتها يجب أن يتم الرد عليه من خلال تعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية بسرعة"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

تأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من دخول أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي، مما دفع طائرات حلف الناتو إلى إسقاط بعضها، وقال مسؤولون غربيون إن روسيا كانت تختبر استعداد التحالف وعزمه، بحسب "رويترز".