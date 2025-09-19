إعلان

الدعم السريع يقتل 75 مصليا داخل مسجد بالفاشر"فيديو"

05:45 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

قوات الدعم السريع

background

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في إقليم دارفور بالسودان، اليوم الجمعة، عن مقتل العشرات من المدنيين جراء استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لمليشيات الدعم السريع.

وقالت قيادة الجيش بالفاشر عاصمة شمال دارفور، إن الدعم السريع شن هجوم دموي بمسيرة على عشرات المدنيين أثناء أدائهم صلاة الفجر داخل مسجد بحي "الدرجة الأولى" في الفاشر.

وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن شهود عيان ومسعفين طبيون تمكنوا من انتشال 75 جثمانا من تحت الأنقاض جراء استهداف مسيرة تابعة للدعم السريع.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي أكس، لقطات الجثث متناثرة بين الركام داخل المسجد بحي "الدرجة الأولى".

