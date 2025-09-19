الدعم السريع يقتل 75 مصليا داخل مسجد بالفاشر"فيديو"

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في إقليم دارفور بالسودان، اليوم الجمعة، عن مقتل العشرات من المدنيين جراء استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لمليشيات الدعم السريع.

وقالت قيادة الجيش بالفاشر عاصمة شمال دارفور، إن الدعم السريع شن هجوم دموي بمسيرة على عشرات المدنيين أثناء أدائهم صلاة الفجر داخل مسجد بحي "الدرجة الأولى" في الفاشر.

سقوط 43 شـ.ـهيد وجرح آخرين بقصف مسيرة إستراتيجية تتبع لمليشيا الجنجويد على مسجد بمدينة الفاشر فجر اليوم بحسب "شبكة أطباء السودان"



يظهر بالفيديو أنقاض المسجد الذي تعرض للقصف أثناء أداء صلاة الفجر pic.twitter.com/IFGIxwhAt5 — أخبار شرق كردفان (@EastKordofan) September 19, 2025

وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن شهود عيان ومسعفين طبيون تمكنوا من انتشال 75 جثمانا من تحت الأنقاض جراء استهداف مسيرة تابعة للدعم السريع.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي أكس، لقطات الجثث متناثرة بين الركام داخل المسجد بحي "الدرجة الأولى".