إسرائيل تزعم اغتيال قيادي كبير في حماس

وكالات

زعم جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من اغتيال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في لواء البريج التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وقال الجيش في بيان له، إن شارك في ترويج وتنفيذ مخططات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجنود الإسرائيليين في الوقت نفسه، نجحوا في إحباط العشرات من العمليات المنفذة ضد تل أبيب.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية، خلال تقرير لها تفاصيل اغتيال قيادي كبير في حماس، زاعمة أن قوات الفرقة 99 التابعة لجيش الاحتلال أثناء عملياتها في شمال قطاع غزة، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، القيادي محمود يوسف أبو الخير، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في لواء البريج التابع لحركة حماس، ما أدى إلى مقتله.

وفي سياق أخر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 33 شهيدًا و146 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بوفاة 4 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم طفل، ليرتفع عدد وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيدًا، من بينهم 147 طفلًا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65 ألفًا و174 شهيدًا، و166 ألفَا و71 مصابًا منذ أكتوبر 2023.