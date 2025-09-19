وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبة الولايات المتحدة في العودة إلى أفغانستان مرة أخرى.

وأكدت الوزارة احترام الصين لسيادة أفغانستان، محذرة من أن تصعيد التوترات والمواجهات في المنطقة أمر لا يحظى بأي دعم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم: "تحترم الصين استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤمن بأن مستقبل أفغانستان ومصيرها يجب أن يكونا في أيدي الشعب الأفغاني".

وأضاف جيان: "تصعيد التوترات وخلق المواجهات في المنطقة أمر يتعارض مع تطلعات الشعوب".

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلًا إنه كان يريد الاحتفاظ بقاعدة "باجرام" الجوية التي تقع شمال العاصمة كابول في أفغانستان.

وأشار ترامب إلى أنها كانت أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان من أكتوبر 2001 إلى يوليو 2021، عندما سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب أبدًا في مغادرة الولايات المتحدة للقاعدة بسبب قربها من الصين.

وأضاف ترامب: "كنا سنغادر أفغانستان، لكننا كنا سنغادرها بقوة وكرامة، وسنحتفظ بقاعدة باغرام لقد أعطيناهم إياها دون مقابل بالمناسبة، نحن نحاول استعادتها".

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من قاعدة "باجرام" في عام 2021، وتركت وراءها معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار .