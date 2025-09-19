ترامب يعرب عن امتنانه بالحفاوة الملكية في نهاية زيارته لبريطانيا

أيلزبري (إنجلترا)- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه "ممتن للغاية" للترحيب والحفاوة الملكية التي حظي بهما خلال زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة، في الوقت الذي اختتم فيه زيارته.

وأشار الدفء المتبادل والكلمات الطيبة الكثيرة التي أدلى بها ترامب عن البلد المضيف، إلى الأثر الطيب، المطلوب، الذي حققته حفاوة العائلة المالكة ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رغم عدم تحقيق تقدم بشأن بعض المسائل الرئيسية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالمقر الريفي لرئيس الوزراء في تشيكرز، شمال غربي لندن "الرابط بين بلدينا ليس له نظير في مكان آخر بالعالم"، مضيفا أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "فعلتا الكثير للكوكب أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

ووصف ترامب ملك وملكة بريطانيا، بأنهما "رائعان" وقال إنه "ممتن للغاية" و"لا توجد كلمات تعبر عن شكري" لكرم الضيافة.

وحتى نقاط الاختلاف البارزة، مثل خطوة بريطانيا الوشيكة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ظلت في إطار ودي، وقال ترامب "اختلف مع رئيس الوزراء في هذا الشأن. في الواقع، هذا أحد خلافاتنا القليلة.