ترامب يختتم زيارته لبريطانيا متجنبا التطرق إلى القضايا الشائكة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "ممتن للغاية" لمظاهر الاحتفاء به التي أُحيط بها خلال زيارة الدولة الثانية التي يقوم بها للمملكة المتحدة، وذلك في ختام زيارة تجنب خلالها إلى حد كبير الخلافات العامة الكبرى حول قضايا التجارة والجغرافيا السياسية الصعبة.

ودلت الأجواء الودية المتبادلة، إلى جانب وفرة كلمات الثناء التي خص بها ترامب الدولة المضيفة، وهبطت المروحية التي تقل ترامب المتجهة إلى مطار ستانستيد اضطراريا في مهبط محلي، بسبب ما وصفه البيت الأبيض بـ"مشكلة هيدروليكية طفيفة".

خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، أشاد ترمب بالعلاقة المميزة بين أمريكا وبريطانيا، قائلا: "شراكتنا حققت ما لم تحققه أي علاقة أو شراكات أخرى تحالفنا الأمني مع بريطانيا سيمتد إلى مجالات أخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا".

وأضاف ترمب: "خلال زيارتي لبريطانيا تمكنت من توقيع اتفاقات شراكة تجاوزت 300 مليار دولار".

ومن جانبه، ووصف ستارمر، الشركة الجديدة بين البلدين بأنها إشارة إلى تصميم أمريكا وبريطانيا على الفوز بهذا السباق معًا وضمان تحقيق فوائد حقيقية في الوظائف والنمو وخفض الفواتير.

كما أشاد ستارمر، بالعلاقات بين أمريكا وبريطانيا التي تجددت عبر الشراكة التكنولوجية بقيمة 42 مليار دولار، مؤكدًا أنه ستغير حياة البشر خلال الفترة.

المقبلة.