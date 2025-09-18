إعلان

ترامب يختتم زيارته لبريطانيا متجنبا التطرق إلى القضايا الشائكة

10:51 م الخميس 18 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "ممتن للغاية" لمظاهر الاحتفاء به التي أُحيط بها خلال زيارة الدولة الثانية التي يقوم بها للمملكة المتحدة، وذلك في ختام زيارة تجنب خلالها إلى حد كبير الخلافات العامة الكبرى حول قضايا التجارة والجغرافيا السياسية الصعبة.

ودلت الأجواء الودية المتبادلة، إلى جانب وفرة كلمات الثناء التي خص بها ترامب الدولة المضيفة، وهبطت المروحية التي تقل ترامب المتجهة إلى مطار ستانستيد اضطراريا في مهبط محلي، بسبب ما وصفه البيت الأبيض بـ"مشكلة هيدروليكية طفيفة".

خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، أشاد ترمب بالعلاقة المميزة بين أمريكا وبريطانيا، قائلا: "شراكتنا حققت ما لم تحققه أي علاقة أو شراكات أخرى تحالفنا الأمني مع بريطانيا سيمتد إلى مجالات أخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا".

وأضاف ترمب: "خلال زيارتي لبريطانيا تمكنت من توقيع اتفاقات شراكة تجاوزت 300 مليار دولار".

ومن جانبه، ووصف ستارمر، الشركة الجديدة بين البلدين بأنها إشارة إلى تصميم أمريكا وبريطانيا على الفوز بهذا السباق معًا وضمان تحقيق فوائد حقيقية في الوظائف والنمو وخفض الفواتير.

كما أشاد ستارمر، بالعلاقات بين أمريكا وبريطانيا التي تجددت عبر الشراكة التكنولوجية بقيمة 42 مليار دولار، مؤكدًا أنه ستغير حياة البشر خلال الفترة.

المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمريكا وبريطانيا ترامب يختتم زيارته لبريطانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون