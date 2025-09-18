أكثر من 90 مهاجرا عالقا في سفينة شحن نفطية وسط البحر المتوسط

أكثر من 90 مهاجرا عالقا في سفينة شحن نفطية وسط الب

(د ب أ)

دعت منظمة "سي ووتش" الدولية لإغاثة المهاجرين اليوم الخميس، السلطات الإيطالية إلى التدخل لإنقاذ 93 مهاجرا بينهم حوامل وأطفال عالقين في سفينة شحن نفطية وسط البحر المتوسط.

وأوضحت المنظمة على حسابها بمنصة "إكس" أن المهاجرين يواجهون خطر إعادتهم قسرا إلى ليبيا، مضيفة "ليبيا ليست آمنة وعلى إيطاليا التدخل لإنقاذهم فورا".

وأشارت إلى أنه من بين المهاجرين العالقين 3 نساء حوامل و7 أطفال، ولم تتوفر معلومات أخرى بشأن مكان تواجد السفينة على وجه الدقة.