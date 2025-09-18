إعلان

أكثر من 90 مهاجرا عالقا في سفينة شحن نفطية وسط البحر المتوسط

09:59 م الخميس 18 سبتمبر 2025

أكثر من 90 مهاجرا عالقا في سفينة شحن نفطية وسط الب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

دعت منظمة "سي ووتش" الدولية لإغاثة المهاجرين اليوم الخميس، السلطات الإيطالية إلى التدخل لإنقاذ 93 مهاجرا بينهم حوامل وأطفال عالقين في سفينة شحن نفطية وسط البحر المتوسط.

وأوضحت المنظمة على حسابها بمنصة "إكس" أن المهاجرين يواجهون خطر إعادتهم قسرا إلى ليبيا، مضيفة "ليبيا ليست آمنة وعلى إيطاليا التدخل لإنقاذهم فورا".

وأشارت إلى أنه من بين المهاجرين العالقين 3 نساء حوامل و7 أطفال، ولم تتوفر معلومات أخرى بشأن مكان تواجد السفينة على وجه الدقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفينة شحن نفطية البحر المتوسط إيطاليا إنقاذ 93 مهاجرا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
مسؤول أممي بارز بسوريا يعلن اعتزامه التخلي عن منصبه.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون