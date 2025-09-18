إعلان

إيطاليا تدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل

05:04 م الخميس 18 سبتمبر 2025

إيطاليا واسرائيل

وكالات


قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، إن إيطاليا ليس لديها اعتراض على فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، في هذا الوقت بسبب استمرار حربها على قطاع غزة.


وأوضح تاياني، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، "منفتحون على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ما دامت لا تؤثر على السكان المدنيين".


وأكد الوزير، دعم إيطاليا لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتبنون مواقف غير مقبولة بشأن غزة والضفة الغربية.


وفي وقت سابق، اعترض وزير الخارجية الإيطالي، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على مقترحات الاتحاد الأوروبي بإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

