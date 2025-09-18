حكومة إسرائيل تصدم عائلات الأسرى.. لا نعرف أماكن أبنائكم في غزة

ترجمة- سارة أبوشادي

على الرغم من الادعاءات العلنية بالحذر، اعترف مسؤولون إسرائيليون لعائلات الأسرى بأنهم لا يعرفون مكان احتجاز أبنائهم في غزة، مما أثار مخاوف بشأن العمليات الجارية حاليًا، وتحديدًا في مدينة غزة.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا لعائلات الأسرى أنهم لا يملكون معلومات محددة عن المواقع الحالية لأبنائهم، وذلك وفقًا لتقرير نشرته القناة N12 مساء الأربعاء.

ويُناقض هذا الاعتراف التصريحات العلنية الأخيرة لكل من القادة السياسيين والعسكريين، الذين شددوا على أن الحملة العسكرية في غزة تُنفّذ بحذر في المناطق التي يُعتقد أنها تضم أسرى. وقالت العائلات التي شاركت في الاجتماع الخاص إنها تلقت صورة مختلفة وأكثر غموضًا بكثير.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، قال مسؤول دفاعي رفيع المستوى خلال الاجتماع إن جيش الاحتلال لا يستطيع تأكيد أماكن وجود الأسرى.

ويُعتقد أن هناك ما يقرب من 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، من بينهم 20 فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.