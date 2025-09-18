وكالات

أثارت النائبة الإيطالية إيدا كارمينا جدلاً واسعاً بعد كشفها أن جزيرة صقلية تحولت، إلى قاعدة انطلاق للهجمات التي استهدفت سفن "أسطول الصمود العالمي" المتوجه إلى غزة، مؤكدة أن طائرات مسيّرة إسرائيلية نُقلت إلى صقلية ومالطا لهذا الغرض، ومعتبرة أن حكومة بلادها متواطئة بالصمت أو الإخفاء.

وقالت كارمينا في تصريحاتها إن "صقلية لن تكون مركزاً للحرب، ولا يجب أن تتحول أجواؤنا إلى ممرات لعمليات تعرض السكان للخطر وتجعلنا شركاء في جرائم إنسانية".

وأضافت أن التزامن بين العثور على حطام يحمل إشارات إسرائيلية قرب لامبيدوزا، وهبوط طائرة إسرائيلية في قاعدة سيغونيلا الجوية، مع استعداد الأسطول للإبحار نحو غزة، أمر يثير الشكوك ويستدعي الشفافية من الحكومة.

ورغم هذه الاتهامات، نفت وزارة الدفاع الإيطالية أي دور رسمي في تلك العمليات، ووصفت ما جرى بأنه "محض صدفة"، مؤكدة أن الأراضي الإيطالية لا تُستخدم في أنشطة هجومية ضد القوافل الإنسانية.

وتزامنت تصريحات كارمينا مع وصول سفن "أسطول الصمود"، المحملة بالمساعدات الإنسانية، إلى مسافة 50 كيلومتراً من مرفأ بورتوبالو دي كابو باسيرو في صقلية، حيث واصلت رحلتها بسرعة 5.4 عقدة (نحو 10 كيلومترات في الساعة) باتجاه غزة، وعلى متنها نشطاء وسياسيون من جنسيات متعددة.

كما لفتت البرلمانية الإيطالية إلى أن التحقيقات المستقلة وتقارير من "الحركة العالمية لأجل غزة" أظهرت أن ما جرى لم يكن مجرد صدف، بل مقدمة لهجمات متعمدة استهدفت سفينتي الأسطول "فاميلي" و"ألما" في 9 و10 سبتمبر قبالة السواحل التونسية، عبر عمليات حرق متعمد.