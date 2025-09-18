إعلان

مظاهرات في طوكيو ضد اتفاقية تشغيل العمالة المصرية

12:51 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مظاهرات في طوكيو

background

وكالات

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو يومي 12 و13 سبتمبر 2025 مظاهرات مثيرة للجدل قادها السياسي اليميني المتطرف يوسوكي كاواي، الملقب بـ"الجوكر"، احتجاجًا على اتفاقية جديدة وقّعتها حكومة اليابان مع مصر لتوظيف العمالة المصرية.

واعتبر كاواي أن الاتفاقية "تمثل خطوة أولى نحو توطين المهاجرين"، وهو ما أثار مخاوف شريحة واسعة من اليابانيين الذين يعارضون أي تحولات قد تمس الطابع الديموغرافي والثقافي للبلاد.

الاتفاقية التي أثارت الأزمة تعود إلى 19 أغسطس 2025، حين وقّع مكتب الشؤون الصناعية والعمل بحكومة طوكيو مذكرة تعاون مع اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية (JEBC).

وتنص المذكرة على تبادل المعلومات وتوفير برامج تدريبية لتأهيل العمالة المصرية للعمل في اليابان، خاصة في طوكيو. وقد جرى التوقيع على هامش مؤتمر "تيكاد" للتنمية في أفريقيا، بالتزامن مع لقاء جمع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي.

وبحسب الخبير الاقتصادي محمد أنيس، فإن الجدل الراهن يعكس طبيعة المجتمع الياباني المحافظ الذي يتحسس من أي وجود أجنبي واسع النطاق، في وقت تواجه فيه اليابان أزمة ديموغرافية خطيرة بسبب تناقص القوى العاملة وشيخوخة السكان.

وأوضح أن أمام طوكيو خيارين: إما الاستثمار الخارجي، أو استقدام عمالة أجنبية مؤقتة لسد العجز.

لكن أنيس شدّد على أن الاتفاقية مع مصر لا تعني "هجرة جماعية" أو توطين دائم، كما جرى في بعض الدول الأوروبية عقب أزمة اللاجئين السوريين عام 2011، بل تقتصر على توفير عمالة مؤقتة في قطاعات محددة، وفق نموذج شبيه بما هو معمول به في بعض دول الخليج.

وأضاف أن سياسيين مثل كاواي يوظفون هذه المخاوف الشعبية بخطاب شعبوي يثير فكرة "الغزو الديموغرافي" لتعزيز حضورهم السياسي، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تمثل تهديدًا ثقافيًا أو ديموغرافيًا، وأن الجانب المصري يتعامل معها كفرصة اقتصادية لفتح سوق جديدة أمام الشباب.

مظاهرات في طوكيو تشغيل العمالة المصرية العاصمة اليابانية
