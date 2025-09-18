

وكالات

كشف موقع أكسيوس، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيزور الولايات المتحدة اليوم لبحث ملفي إسرائيل والعقوبات المفروضة على دمشق.

وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية السوري سيناقش في واشنطن المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.

ونقل الموقع عن مشرعين ومسؤولين أمريكيين، أن الشيباني سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات في مبنى الكابيتول بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

وصرح السيناتور ليندسي جراهام، النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، أنه يتوقع لقاء الشيباني اليوم الخميس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة الرفع الدائم لعقوبات "قيصر".

وقال إنه لدعم هذه الخطوة يريد أن يرى سوريا تنضم رسمياً إلى التحالف ضد داعش وتتحرك نحو اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل.

وقانون "قيصر" هو قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، واستهدف نظام الأسد وأي جهة تتعامل معه، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والبناء والتمويل.

وأصدرت إدارة ترامب إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، لكن الكونجرس وحده يملك حق التصويت على إلغائها.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، يوم الجمعة، بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في واشنطن لإجراء مباحثات، وفقا لسكاي نيوز.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري، في وقت سابق الخميس، أن المباحثات الإسرائيلية-السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدما.

وأوضح الموقع، أن الاجتماع الذي جمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توم براك في لندن الأربعاء استمر خمس ساعات.

وأشار إلى أن الجانب السوري قدّم رده على المقترح الإسرائيلي لاتفاقية أمنية، فيما نقل عن مصدر مطلع تأكيده إحراز تقدم خلال المحادثات في لندن نحو اتفاق محتمل.