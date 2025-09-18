ماذا تناول ترامب على مائدة الملك في بريطانيا؟ وما دلالته الرمزية؟

ماذا تناول ترامب على مائدة الملك في بريطانيا؟ وما

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الأول من زيارته إلى المملكة المتحدة بمأدبة عشاء أقامها الملك تشارلز في قلعة وندسور.

ووفقا لقائمة المدعوين، يحضر نحو 150 ضيفا مأدبة العشاء الملكية في قاعة سانت جورج، على قائمة طعام أُعدت باللغة الفرنسية وفق المعتاد في حفلات العشاء الرسمية.

وتتضمن القائمة (جرجير هامبشاير بانا كوتا مع كعكة البارميزان وسلطة بيض السمان - بالوتين دجاج نورفولك العضوي ملفوف بالكوسة، مع صلصة الزعتر والتوابل).

وبعد انتهاء تناول العشاء، سيُقدم للضيوف مشروب نبيذ "بورت واريه" معتق منذ عام 1945، في إشارة إلى ولاية ترامب الرئاسية الأولى بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة آنذاك، فضلا عن نبيذ "هينيسي كونياك جراند شامبانيا" منذ عام 1912، الذي تم اختياره كتكريم لعام ميلاد والدة ترامب.

إلى جانب ذلك، سيُقدم للضيوف نبيذ "بومور كوينز كاسك" المعتق منذ عام 1980، والذي كان هدية للملكة إليزابيث الثانية عام 1980، حيث غبّئ بمناسبة اليوبيل الذهبي لجلوسها على العرش عام 2002.