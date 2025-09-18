إعلان

ترامب وخصمه القضائي على المأدبة الملكية في بريطانيا.. ما القصة؟

12:07 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

وكالات

يبدو أن مفاجأة غير سارة تنتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة العشاء الملكية في قلعة وندسور البريطانية؛ إذ سيكون من بين الحاضرين في قاعة سانت جورج أحد خصومه القضائيين روبرت مردوخ.

يخوض مردوخ معركة قضائية ضد ترامب الذي رفع دعوى ضد مالك صحيفة "وول ستريت جورنال" لنشرها رسالة عيد ميلاد "مثيرة جنسيا" أرسلها الرئيس الأمريكي إلى المتهم في قضايا الإتجار الجنسي جيفري إبستين بتوقيع ترامب.

نفى ترامب علاقته بتلك الرسائل، وصرّح بأنه حذّر مردوخ من أنه سيقاضي الصحيفة إذا نشرت تلك الرسائل، غير أن الصحيفة قامت بنشرها، ليقوم الرئيس الأمريكي برفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات قدرها 20 مليار دولار وشهادة مردوخ.

ومن المقرر، أن يحضر مردوخ وزوجته إلى قلعة وندسور، من بين 160 ضيفا فقط سيحضرون مأدبة العشاء، وفق مسؤولين ملكيين.

وكان ترامب وزوجته وصلا الأربعاء، إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة على متن مروحية "مارين وان".

روبرت مردوخ ترامب قضايا الإتجار الجنسي جيفري إبستين بريطانيا
