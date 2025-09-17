أُعدّ له خصّيصًا.. هل يرفض ترامب مشروب الضيافة البريطاني؟

وكالات

يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"زيارة دولة" إلى المملكة المتحدة، وسط استقبال حافل من الملك تشارلز وزوجته اللذين استقبلا الأول اليوم الأربعاء.

وفي إطار المراسم الرسمية، سيحضر ترامب مأدبة عشاء في قلعة وندسور غربي لندن، حيث سيُقدّم مشروب أُعد خصيصا للرئيس الأمريكي وفق التقاليد الملكية البريطانية.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن العائلة المالكة قدّمت لترامب وزوجته "كوكتيل ويسكي ساور كلاسيكيا" أطلقت عليه اسم "ويسكي ساور عبر الأطلسي".

وأوضحت أن المشروب الذي أُد بشكل حصري للرئيس الأمريكي، أضيفت إليه لمسة بريطانية؛ إذ يُقدم بنكهة "جوني ووكر بلاك" مع مربى حمضية زاهية، ومزينا برغوة البقان وقطعة مارشميلو على بسكويت على شكل نجمة، يقول القصري الملكي إنها تذكّر "بدفء سمور بجانب الموقد".

ومع ذلك، يرُجح أن يرفض ترامب المشروب الترحيبي إذ إنه لا يشرب الكحول. وفي عام 2018 صرح الرئيس الأمريكي بأنه "ليس شاربا للكحول وأنه لم يشرب منه ولو كأس واحد".

ترامب: "أيمكنك أن تتخيل لو قمت بذلك؟ يالها من فوضى، سأصبح أسوأ شخصا في العالم.. لم أشرب الكحول أبدا، أليس كذلك؟"

كذلك، تحدث الرئيس الأمريكي عن معاناة شقيقه الأكبر فريد ترامب جونيور، مع إدمان الكحول.