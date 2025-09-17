السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

وكالات

وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وكان استقبل محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء باكستان جلسة مباحثات رسمية استعرض خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.