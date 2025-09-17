إعلان

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

09:51 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيج

وكالات

وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وكان استقبل محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء باكستان جلسة مباحثات رسمية استعرض خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف السعودية باكستان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي السعودية وباكستان
