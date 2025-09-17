إسرائيل.. عدد السكان تجاوز 10 ملايين نسمة بينهم أكثر من 2 مليون عربي

وكالات

تجاوز عدد سكان إسرائيل 10 ملايين نسمة، وفقًا للبيانات التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء اليوم (الأربعاء) بمناسبة حلول عام جديد، وتشير البيانات إلى أن معدل النمو السنوي للسكان الإسرائيليين في العام العبري الماضي بلغ 1.2% (مقارنةً بـ 1.6% في العام الذي سبقه).

ووفقًا للبيانات، يبلغ عدد السكان العرب حوالي 2.104 مليون نسمة (21.4% من إجمالي سكان إسرائيل)، وحوالي 7.7 مليون نسمة من اليهود وغيرهم (78.6% من إجمالي سكان إسرائيل)، وقد قُدِّر عدد السكان الأجانب العام الماضي بحوالي 260 ألف نسمة.

يذكر أنه في عام 2024، هاجر عدد أكبر من الإسرائيليين من البلاد مقارنةً بالمهاجرين، وصل حوالي 31 ألف مهاجر إلى إسرائيل، مقارنةً بأكثر من 82 ألفًا غادروا البلاد، في عام 2023، بالمقارنة، وصل 46 ألف مهاجر وغادر حوالي 55 ألفًا البلاد.