كيف يتم نقل مروحية "مارين ون" مع ترامب في رحلاته الخارجية؟

12:05 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مروحية مارين ون

background

وكالات

عندما يسافر الرئيس الأمريكي إلى الخارج، يتم اصطحاب مروحياته معه.

المروحيات — التي تُعرف باسم "مارين ون" عندما يكون الرئيس على متنها — تُنقل دوليًا بواسطة طائرات الشحن العسكرية التابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز C-5A أو C-17.

وتتبع هذه المروحيات إلى سرب المروحيات الرئاسي الأول (Marine Helicopter Squadron One)، الذي يشغّل مروحيات من طراز VH-60N White Hawk و SH-3D Sea King، بالإضافة إلى طائرات MV-22B Osprey ذات المراوح المزدوجة القابلة للإمالة.

صورة 1 ترامب

وعندما يسافر الرئيس جوًا، قد ينشر السرب ما يصل إلى خمس مروحيات، تكون إحداها مخصصة للرئيس بينما تعمل الأخرى كـ"طُعم" لأسباب أمنية، وفقًا لمكتبة الرئيس جورج دبليو بوش.

وعلى الرغم من أن الليموزين الرئاسية تُنقل أيضًا في الرحلات الخارجية، فإن "مارين ون" غالبًا ما تُعتبر أكثر عملية في التنقلات القصيرة للرئيس — سواء دوليًا أو داخل الولايات المتحدة — إذ يمكن أن تكون المواكب البرية معقدة لوجستيًا وأكثر تكلفة، بحسب مكتبة بوش.

مروحية مارين ون ترامب طائرات الشحن العسكرية
