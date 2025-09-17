"وفا": إسرائيل تواصل القصف المتواصل على قطاع غزة وتزايد أعداد الشهداء

غزة - (د ب أ)

قتل 17 فلسطينيا، بينهم 7 في مدينة غزة، وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الأربعاء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية القول، إن هناك ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة قتلوا في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت "وفا": "كما استشهد مواطن وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة".

وقالت: "وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي".