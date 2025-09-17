

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرة مسيّرة في جنوب إسرائيل.

يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية، قالت اليوم الأربعاء، إن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى مغادرة حوالي 400 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى الآن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، فتح مسار انتقال مؤقت من مدينة غزة إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين لتسهيل انتقال سكان غزة باتجاه جنوبي القطاع، وفقا لسكاي نيوز.