

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، فتح مسار انتقال مؤقت من مدينة غزة إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين لتسهيل انتقال سكان غزة باتجاه جنوبي القطاع، وفقا لسكاي نيوز.

وتحولت معظم المناطق في مدينة غزة إلى أنقاض بسبب الضربات الإسرائيلية المتواصلة، وتوسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في مدينة غزة، وسط وعيد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتدمير كامل المدينة.

فيما قال أحمد غزال أحد سكان المدينة: "هناك قصف كثيف بشكل كبير على مدينة غزة لم يهدأ والخطر يزداد".

وأضاف الشاب البالغ 25 عاما، الذي يقيم قرب ساحة الشوا، أنه فجر أمس الثلاثاء سمعت أصوات انفجار هز الأرض بشكل مرعب، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا يضم منازل العديد من العائلات فدمرت 3 منازل بشكل كامل.

كما أكد أن أغلب المنازل التي دمرت حتى الآن مأهولة بالسكّان، وعدد كبير من المواطنين تحت الأنقاض ويصرخون"، وفقا للعربية.

بدوره، قال مواطن آخر، يدعى أبو عبد زقوت: "انتشلنا الأطفال بعدما تحوّلوا إلى أشلاء".

من جهته، أوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن "القصف ما زال مستمرا بشكل كثيف على مدينة غزة وأعداد القتلى والإصابات في ازدياد".

كانت إسرائيل أعلنت أمس الثلاثاء، أنها بدأت المرحلة "الأساسية" في هجومها على مدينة غزة، وقالت إن قواتها وسّعت عملياتها البرية وتتقدّم بشكل تدريجي نحو وسط المدينة.

في حين اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المدمر خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، على قواعد ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه الى مثل هذا الاتهام.

فيما قدّرت الأمم المتحدة مؤخرا أن نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها، نزح منهم نحو 350 ألف وفق تقديرات الجانب الإسرائيلي.

ونزح الآلاف أمس من المدينة تحت نيران القوات الإسرائيلية، متجهين نحو الجنوب، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة، فيما لا يزال الآلاف أيضا في غزة، رافضين الخروج نحو المجهول.