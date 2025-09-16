جوتيريش: مستعد للقاء نتنياهو إذا طلب ذلك

وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن أمله أن تحمل اجتماعات القادة الأسبوع المقبل الأمل لغزة والسودان والكثير من الأزمات.

وأكد جوتيريش، على أن أفضل طريقة لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط هي حل الدولتين، مشددا على أن هناك دمار هائل وممنهج للأحياء السكنية في مدينة غزة.

وأوضح جوتيريش، أن الفلسطينيين في غزة يعانون المجاعة ولا يستطيعون الوصول إلى أي نوع من المساعدات إضافة إلى النزوح، مؤكدا أن ما يجري في غزة أمر لا يمكن قبوله من الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية.

وأشار جوتيريش، إلى أن جهود الوساطة التي أعلنت دولة قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة للغاية، مضيفا "مستعد للقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة إذا طلب ذلك".