إعلام عبري: طائرة نتنياهو اضطرت للهبوط بسبب صاروخ من اليمن

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن طائرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "جناح صهيون" اضطرت إلى الهبوط فور إطلاق صاروخ من اليمن.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها وكذلك في مستوطنات جنوب الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث العبرية، أن المنظومات الدفاعية اعترضت الصاروخ الحوثي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو هاجم ميناء الحديدة في اليمن لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين.

وأكد كاتس، أن الحوثيين سيواصلون تلقي ضربات وسيدفعون أثمانا موجعة عن كل محاولة لاستهداف إسرائيل.

وأفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن الهدف من الغارة في اليمن تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة حتى الآن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني، ان الغارة جاءت لمنع الحوثيين من إعادة تأهيل ميناء الحديدة، موضحا أن الضربة هدفها مواصلة الحصار البحري المفروض على الحوثيين منذ الأشهر الأخيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قبل قليل هاجم بنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن، زاعما أن ميناء الحديدة يستخدم لنقل أسلحة إيرانية توجه لعمليات ضد إسرائيل وحلفائها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة على ميناء الحديدة رد على هجمات متكررة شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل.