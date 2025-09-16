السويد: هجوم غزة يستدعي الضغط على إسرائيل وتجميد الشراكة التجارية معها

وكالات

قالت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرجارد، إن الهجوم العسكري المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا.

وحذرت ستينرجارد، من أن الهجوم على مدينة غزة يؤدي إلى نزوح قسري واسع للسكان المدنيين في انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية، أن الهجوم على غزة يبرز أهمية الضغط على إسرائيل والمضي في تجميد الجزء التجاري من الشراكة معها.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.