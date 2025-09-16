إعلان

السويد: هجوم غزة يستدعي الضغط على إسرائيل وتجميد الشراكة التجارية معها

03:40 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرجارد، إن الهجوم العسكري المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا.

وحذرت ستينرجارد، من أن الهجوم على مدينة غزة يؤدي إلى نزوح قسري واسع للسكان المدنيين في انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية، أن الهجوم على غزة يبرز أهمية الضغط على إسرائيل والمضي في تجميد الجزء التجاري من الشراكة معها.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويد جوم غزة سرائيل زيرة خارجية السويد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة