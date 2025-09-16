إعلان

أهالي الأسرى الإسرائيليين يدعون للتظاهر أمام منزل نتنياهو

01:00 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وكالات

دعا أهالي الأسرى الإسرائيليين للتظاهر أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمطالبة بوقف الهجوم.

وجاء في بيان لهم: ندعو شعب إسرائيل إلى الوقوف بجانبنا أمام منزل نتنياهو لنطالبه بوقف الهجوم.

واتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، نتنياهو باختيار "التضحية بالأسرى" في غزة عبر المضي في العملية العسكرية.

وحذرت الهيئة من أن القصف الإسرائيلي يهدد حياة عدد كبير من الأسرى الأحياء داخل مدينة غزة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، معلنَا الدخول في مرحلة حاسمة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

إسرائيل نتنياهو أهالي الأسرى الإسرائيليين
