ترامب يستبعد شن إسرائيل المزيد من الضربات على قطر

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل لن تشن ضربات أخرى على قطر.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "حسنا، (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لن يضرب في قطر"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

كما نفى ترامب ما أورده موقع "أكسيوس" من أن نتنياهو أبلغه مسبقا بخطط إسرائيل لاستهداف مقر حركة حماس الفلسطينية في الدوحة. وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا، لم يفعل".

وكانت إسرائيل قد شنت في 9 سبتمبر سلسلة ضربات استهدفت قيادات من حماس في الدوحة.

وأعلنت الحركة الفلسطينية مقتل ستة أشخاص بينهم نجل زعيم حماس في غزة خليل الحية وضابط أمن قطري.