إعلان

ترامب يستبعد شن إسرائيل المزيد من الضربات على قطر

12:38 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل لن تشن ضربات أخرى على قطر.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "حسنا، (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لن يضرب في قطر"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

كما نفى ترامب ما أورده موقع "أكسيوس" من أن نتنياهو أبلغه مسبقا بخطط إسرائيل لاستهداف مقر حركة حماس الفلسطينية في الدوحة. وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا، لم يفعل".

وكانت إسرائيل قد شنت في 9 سبتمبر سلسلة ضربات استهدفت قيادات من حماس في الدوحة.

وأعلنت الحركة الفلسطينية مقتل ستة أشخاص بينهم نجل زعيم حماس في غزة خليل الحية وضابط أمن قطري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إسرائيل قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر