إسبانيا تستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي للاحتجاج على تصريحات ساعر

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن رئيس الوزراء الإسباني، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ووصف ساعر في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" أمس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه "معاد للسامية وكاذب"، وذلك بعدما دعم سانشيز الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين في مدريد والتي أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق الدراجات لا فويلتا.

وكتب ساعر: "قبل أيام قليلة، أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن أسفه لعدم امتلاكه قنبلة نووية لردع إسرائيل، واليوم دعا المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع".

وأضاف "استمعت الحشود المؤيدة للفلسطينيين إلى رسائله التحريضية، فعطلت سباق "فويلتا"، ولذلك أُلغي حدث رياضي لطالما كان مصدر فخر لإسبانيا. سانشيز وحكومته عار على إسبانيا!".