وزير خارجية أمريكا: الحرب في غزة طالت وعلى حماس إطلاق سراح الأسرى أحياء وأمواتا فورا

04:08 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية.

وأضاف روبيو: "كان لقائي بعائلات الأسرى خلال زيارتي للقدس مؤثرا وعلى حماس إطلاق سراح جميع الأسرى أحياء وأمواتا فورا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قرأت للتوّ أخبارا بأن حماس نقلت المختطفين إلى سطح الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الاجتياح البري لإسرائيل، هذه كارثة بشرية".

وأضاف: "على حماس ألا تقوم بذلك وإلا فإن كل الرهانات لاغية، أطلقوا سراح جميع المختطفين الآن"، وفقا لما ذكرته وكالة معا.

