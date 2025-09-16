وزير خارجية أمريكا: الحرب في غزة طالت وعلى حماس إطلاق سراح الأسرى أحياء وأمواتا فورا
وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية.
وأضاف روبيو: "كان لقائي بعائلات الأسرى خلال زيارتي للقدس مؤثرا وعلى حماس إطلاق سراح جميع الأسرى أحياء وأمواتا فورا".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قرأت للتوّ أخبارا بأن حماس نقلت المختطفين إلى سطح الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الاجتياح البري لإسرائيل، هذه كارثة بشرية".
وأضاف: "على حماس ألا تقوم بذلك وإلا فإن كل الرهانات لاغية، أطلقوا سراح جميع المختطفين الآن"، وفقا لما ذكرته وكالة معا.
