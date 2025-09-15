إعلان

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من العملية البرية في غزة

10:26 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من العملية البرية

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، حذر المستوى السياسي داخل إسرائيل من استمرار العملية البرية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيكون لها أثمان باهظة.

وفي وقت سابق، قال إيال زامير، إن تل أبيب ملتزمة بأهداف الحرب في قطاع غزة كما حددها الكابينت، مشيرًا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لن تهزم عسكريا وإداريا حتى بعد عملية احتلال مدينة غزة.

ووفقًا لقناة 12 الإسرائيلية، أكد زامير، أن قيادة الجيش تقدر أن عملية احتلال مدينة غزة ستستمر لعدة أشهر وحتى نصف سنة.

إيال زامير احتلال غزة إسرائيل العمليات البرية
