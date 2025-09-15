إعلان

مسؤول إسرائيلي: ترامب كان يعلم بالهجوم على قطر ولو أراد إيقافها لاوقفها

09:58 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ترامب ونتنياهو

background

وكالات

صرح مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق الصواريخ على قطر.

وأكد المسؤولون، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ما كانت تشن هجومًا على مقرات القيادة لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، لو اعتقدت أن ترامب يعارضها.

وأوضح المسؤولون، بأن البيت الأبيض لم ينكر حدوث المحادثة، لكن مكتب رئيس حكومة الاحتلال رفض التعليق.

وأكد التقرير المنشور على القناة العبرية، أن نتنياهو تحدث هاتفيا مع ترامب بعد ظهر الثلاثاء الماضي، قبل وقت قصير من الهجوم على قادة حماس في قطر، وأطلعه على الهجوم المخطط له.

ووفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطلعين، إجراء نتنياهو مكالمة هاتفية مع ترامب، حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت واشنطن، والثالثة عصرًا بتوقيت إسرائيل، ولم تُنشر تفاصيل المحادثة حتى الآن.

وأكد ثلاثة مسؤولين كبار أن التحذير جاء قبل أن تطلق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الصواريخ الباليستية التي ضربت مجمع حماس في الدوحة، مشيرين إلى أنه كان هناك وقت كاف لإلغاء الهجوم إذا لزم الأمر.

وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير: "كان ترامب على علم بالهجوم لو أراد إيقافها، لاوقفها في الواقع لكن لم يوقفها ".

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب ضرب قطر مقر حماس في قطر قمة النار تفجيرات قطر
