روسيا تعتزم بناء 38 مفاعلا نوويا جديدا

09:17 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

(د ب أ)

تعتزم روسيا، زيادة قدراتها النووية بشكل ملموس، حيث يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة الحصة النووية من 20% إلى 25% خلال العقدين المقبلين.

وأعلن رئيس شركة الطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشيف، زيادة القدرة النووية لروسيا خلال مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ليخا تشيف قوله إن الخطة تتضمن بناء 38 وحدة مفاعل نووي كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مما سيؤدي إلى مضاعفة عدد المفاعلات التي تعمل في روسيا حاليا.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هناك خمس وحدات مفاعلات كبيرة تحت الإنشاء بالفعل في روسيا حاليا.

وعلاوة على ذلك، أقامت موسكو أول محطة طاقة نووية عائمة، وهي تمد مدينة بيفيك في شمال سيبيريا بالطاقة منذ عام 2022.

