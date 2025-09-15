إعلان

الرئيس الشرع يدين الانتهاكات الإسرائيلية: من نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض ويُستهدف الوسيط

06:07 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر:

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع موقف بلاده الثابت في الوقوف إلى جانب دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشدداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي لا يزال مستمراً حتى الآن.

وأضاف الشرع خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أن الكيان الإسرائيلي يواصل عدوانه على سوريا منذ تسعة أشهر، معرباً عن تضامن سوريا الكامل مع الأشقاء في قطر في مواجهة هذا العدوان.

وأشار إلى أنه بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر فمن نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جوار دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الشرع يدين الانتهاكات الإسرائيلية قمة قطر العدوان الإسرائيلي على الدوحة العدوان الإسرائيلي على غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم