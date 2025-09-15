كتب- محمد جعفر:

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع موقف بلاده الثابت في الوقوف إلى جانب دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشدداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي لا يزال مستمراً حتى الآن.

وأضاف الشرع خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أن الكيان الإسرائيلي يواصل عدوانه على سوريا منذ تسعة أشهر، معرباً عن تضامن سوريا الكامل مع الأشقاء في قطر في مواجهة هذا العدوان.

وأشار إلى أنه بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر فمن نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جوار دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا