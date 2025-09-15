إعلان

توافد قادة الدول العربية والإسلامية على قطر للمشاركة في قمة الدوحة الطارئة

02:49 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    توافد قادة الدول العربية (1)_1
  • عرض 3 صورة
    توافد قادة الدول العربية (2)_2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

يواصل القادة رؤساء الدول العربية والإسلامية توافدهم على مطار الدوحة الدولي في قطر؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة، المقرر عقدها اليوم؛ للرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، كما وصل رئيس إيران الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد.

كما وصل رئيس جمهورية طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، مشيرة لوصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الرئيس العماد جوزاف عون، وولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الصباح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توافد قادة الدول العربية قطر قمة الدوحة الطارئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
السويس تستهلك ولا تنتج.. غياب تفعيل شعبة الدواجن يرفع الأسعار على المواطنين

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم