وكالات

يواصل القادة رؤساء الدول العربية والإسلامية توافدهم على مطار الدوحة الدولي في قطر؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة، المقرر عقدها اليوم؛ للرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، كما وصل رئيس إيران الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد.

كما وصل رئيس جمهورية طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، مشيرة لوصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الرئيس العماد جوزاف عون، وولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الصباح.