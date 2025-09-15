وكالات

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، من أن الأمن والسلام الدوليين في خطر، قائلًا إن التوترات العالمية الحالية قد تدفع بعض الدول لاستخدام السلاح النووي "وعلينا تفادي ذلك".

وأعلن جروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعت مع إيران اتفاقًا يلخص الإجراءات الفنية والخطوات العملية التي يجب أن تفعلها الوكالة لاستئناف عملها في طهران.

وتابع جروسي: "وضعنا مسارات لمساعدة من يستخدمون الطاقة النووية ومن يريدون استخدامها"، مشيرًا إلى أن الوكالة فرضت وجودًا دائمًا في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة، إنه عقد اجتماعًا وصفه بـ"التاريخي" مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقررا خلاله العمل معًا حتى تتقدم سوريا نحو السلام والاندماج مع الأسرة الدولية.

وفي وقتٍ سابق من سبتمبر الجاري، حذّر جروسي من عالم يضم ما يصل إلى 25 دولة مسلحة نوويًا، قائلًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "دون الرغبة في إثارة ذعر، فإن خطر اندلاع صراع نووي، اليوم، أعلى مما كان عليه في الماضي".