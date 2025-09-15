إعلان

جروسي: التوترات العالمية الحالية قد تدفع بعض الدول لاستخدام السلاح النووي

12:40 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، من أن الأمن والسلام الدوليين في خطر، قائلًا إن التوترات العالمية الحالية قد تدفع بعض الدول لاستخدام السلاح النووي "وعلينا تفادي ذلك".

وأعلن جروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعت مع إيران اتفاقًا يلخص الإجراءات الفنية والخطوات العملية التي يجب أن تفعلها الوكالة لاستئناف عملها في طهران.

وتابع جروسي: "وضعنا مسارات لمساعدة من يستخدمون الطاقة النووية ومن يريدون استخدامها"، مشيرًا إلى أن الوكالة فرضت وجودًا دائمًا في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة، إنه عقد اجتماعًا وصفه بـ"التاريخي" مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقررا خلاله العمل معًا حتى تتقدم سوريا نحو السلام والاندماج مع الأسرة الدولية.

وفي وقتٍ سابق من سبتمبر الجاري، حذّر جروسي من عالم يضم ما يصل إلى 25 دولة مسلحة نوويًا، قائلًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "دون الرغبة في إثارة ذعر، فإن خطر اندلاع صراع نووي، اليوم، أعلى مما كان عليه في الماضي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رافاييل جروسي التوترات العالمية السلاح النووي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي