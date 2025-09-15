من هم أبرز القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة؟

وكالات

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي دُعي إليها للبحث في الرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مقار سكنية لعدد من قيادات حركة حماس داخل الأراضي القطرية.

ويأتي انعقاد القمة بعد يوم واحد من اجتماع وزراء الخارجية العرب والمسلمين، الذي التأم أمس الأحد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف العواصم، بهدف بلورة موقف جماعي موحد إزاء التصعيد الإسرائيلي المتصاعد.

وشهدت الدوحة، منذ مساء الأحد، وصول العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات للمشاركة في القمة، من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

كما وصل إلى العاصمة القطرية نائب الرئيس الغامبي محمد جالو، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين القطريين.

لكن على الرغم من المشاركة الواسعة، لم يحضر بعض رؤساء الدول العربية والإسلامية، واكتفت عواصمهم بإيفاد وزراء خارجية أو مسؤولين بمرتبة نواب، ومن أبرز الغائبين الرئيس التونسي قيس سعيد وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وعلى مستوى وزراء الخارجية، شارك في الاجتماع التحضيري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب الدكتور عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وكذلك محمد توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية في بنجلاديش. وحضر أيضًا فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، ودار السلام إيرون بيهين يوسف، الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي، إضافة إلى أليبيك باكايف، نائب وزير خارجية كازاخستان.

كما وصل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، صباح الأحد إلى الدوحة للمشاركة رسميًا في القمة.

ومن جانبه غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر للمشاركة في القمة الاستثنائية، التي خُصصت لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

فيما غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى الدوحة ليترأس وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية - الإسلامية الطارئة للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري، ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح بعد ظهر اليوم في الدوحة.

جدول أعمال القمة

ويتضمن برنامج القمة إلقاء كلمات افتتاحية من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المنتظر أن يُناقش القادة مشروع البيان الختامي الذي يتضمن إدانة الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، على أن يُعرض لاعتماده رسميًا في الجلسة الرئيسية بعد رفع التوصيات النهائية.

تأتي هذه القمة على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي وقع الثلاثاء الماضي واستهدف العاصمة القطرية، وأسفر عن مقتل جهاد لبد، مدير مكتب خليل الحية، ونجله همام، وثلاثة من مرافقيه، في حين نجا رئيس حركة حماس في غزة من محاولة اغتيال مباشرة.