إعلان

الرئيس الفلبيني يدعو المحتجين على الفساد إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات

10:08 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مانيلا- (أ ب)

دعا الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين، المواطنين إلى التعبير عن غضبهم إزاء الفساد الواسع الذي شاب مشروعات مكافحة الفيضانات في واحدة من أكثر الدول الآسيوية عرضة للأعاصير، لكنه أكد على أن تكون الاحتجاجات سلمية.

وتعهد ماركوس بأن التحقيق الذي تجريه لجنة مستقلة لن يستثني أحدا حتى حلفاءه في مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم توجيه الاتهام لعدد من النواب في جلسات استماع متلفزة في الكونجرس بتلقي رشاوى ضخمة، إلى جانب مهندسين حكوميين وشركات إنشاءات.

وكان ماركوس قد تحدث لأول مرة عن فضيحة الفساد في خطابه السنوي عن حالة الأمة في يوليو الماضي.

وعلى عكس الاحتجاجات العنيفة الأخيرة في نيبال وإندونيسيا، كانت المظاهرات ضد الانتهاكات المزعومة في الفلبين أصغر حجما وسلمية نسبيا، فيما تم التعبير عن الغضب بشكل رئيسي عبر الإنترنت، من قبل قادة الكنيسة الكاثوليكية ومديري شركات وجنرالات متقاعدين.

ومن المتوقع أن تجتذب مظاهرة مقررة في 21 سبتمبر بمدينة مانيلا، بالقرب من أحياء راقية يسكنها بعض المتهمين بالفساد، حشودا أكبر، فيما وضعت قوات الشرطة والجيش في حالة تأهب.

وقال ماركوس عن المحتجين المناهضين للفساد "لو لم أكن رئيسا، لخرجت إلى الشوارع معهم".

وأضاف ماركوس، داعيا المحتجين إلى المطالبة بالمساءلة "بالطبع هم غاضبون، بالطبع هم غاضبون، وأنا غاضب أيضا".

وقال ماركوس "أخبروهم بمشاعركم، وأخبروهم كيف آذوكم، وكيف سرقوكم، واصرخوا في وجوههم، وافعلوا كل ما في وسعكم، تظاهروا، فقط حافظوا على سلمية المظاهرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الفيضانات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان