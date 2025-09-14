وكالات

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الهجوم الإسرائيلي على مقرات قادة حماس في قطر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد،:"بعض السادة المجتمعين في الدوحة ينطبق عليهم البند الخاص في مجلس الأمن الذي يمنع توفير ملاذ آمن لمن يمولون أو يخططون أو يدعمون أو ينفذون عمليات إرهابية".

وزعم وزير الخارجية، أن مصالح إسرائيل في غزة أمنية بحتة، وليس لديها أي نية للسيطرة على حياة الفلسطينيين، مضيفًا: "موقف إسرائيل الحالي هو معارضة قيام دولة فلسطينية لان هدفها الوحيد هو تدمير إسرائيل".

وأشار ساعر، إلى أن إسرائيل لم تتخذ قرار بعد بشأن مسألة بسط السيادة على الضفة الغربية، ولكن هناك نقاش داخلي وحوار مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأحد، إن مسودة البيان الختامي للجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في قطر لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، لم تذكر أي خطوات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل

وأشار البيان إلى أن مشروع المسودة التي سينظر فيها رؤساء الدول العربية والإسلامية غدا الاثنين، خلال القمة، أدان الهجوم الإسرائيلي ووصفه بأنه تصعيد مزعزع للاستقرار، مؤكدا معارضة الدول خطط إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة.

وأوضحت رويترز، أن من الوارد أن تتغير مسودة البيان الختامي للجلسة التحضيرية قبل اجتماع قادة الدول العربية الإسلامية غدا الاثنين في الدوحة.

وانطلقت اليوم الأحد، القمة الطارئة لأعضاء جماعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لصياغة مشروع قرار ينظر فيه قادة الدول خلال قمة الاثنين.

وصرّح الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لصحيفة "الشرق الأوسط، بأن القمة رسالة مفادها أن "قطر ليست وحدها وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جانبها".