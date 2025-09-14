باكستان: لا نعترف بإسرائيل وهي دولة مارقة

وكالات

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الأحد، إن إسلام آباد عبّرت عن التضامن الكامل مع دولة قطر وعن الإدانة الشديدة للاعتداء الإسرائيلي على سيادتها.

وأوضح إسحاق دار، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن إسرائيل دولة مارقة قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن باكستان لا تعترف بدولة إسرائيل وما لم تتحد الأمة الإسلامية فإن الأعمال الوحشية للاحتلال ستستمر.

وعبّر إسحاق دار، عن أمله في أن تسفر القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر عن خريطة طريق عملية لردع إسرائيل، مضيفا "قدمنا مقترحا من 7 نقاط أبرزها وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للحرب على غزة".

وأكد وزير الخارجية الباكستاني، أن دولة قطر تؤدي دورا عظيما في الوساطة لوقف الحرب على غزة.