عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع تركيا .. ما القصة؟

09:19 م الأحد 14 سبتمبر 2025

أرشيفية

وكالات

أفادت وكالة رويترز، بأن عشرات الآلاف من الأشخاص تظاهروا في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأحد، ضد دعوى قضائية قد تطيح برئيس المعارضة الرئيسية غدًا، بعد حملة قانونية استمرت عاما على مئات من أعضائها.

وأكدت أن عشرات الآلاف من الأشخاص، شاركوا في مظاهرة في أنقرة التي دعا إليها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قبل جلسة استماع قضائية مهمة يمكن أن تؤدي إلى إطاحة قيادة الحزب.

وكانت اعتقلت الشرطة في تركيا عددًا من أنصار حزب الشعب الجمهوري، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تجمع المتظاهرين أمام مقر الحزب في إسطنبول للحيلولة دون تنفيذ قرار قضائي صدر الأسبوع الماضي يقضي باستبدال مسؤول بارز في الحزب.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن قوات الأمن اشتبكت مع حوالي 200 متظاهر، كانوا يعتصمون أمام مقر الحزب في إسطنبول خلف الحواجز الأمنية، مؤكدة أن الشرطة اعتقلت ما يتراوح بين 10 و20 شخصًا ممن شاركوا في الاحتجاجات، وذلك أثناء محاولة الشرطة إفساح الطريق أمام الرئيس الجديد الذي عينته المحكمة للحزب.

تركيا احتجاجات تركيا أنقرة
