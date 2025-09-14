الكرملين: اغتيال تشارلي كيرك نتيجة للاستقطاب في المجتمع الأمريكي

موسكو - (د ب أ)

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حادثة إطلاق النار المميتة التي استهدفت الناشط السياسي الأمريكي اليميني تشارلي كيرك بأنها نتيجة للاستقطاب في المجتمع الأمريكي.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي اليوم الأحد، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء: "إن من مهام سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن تكتشف ما إذا كانت هذه حوادث معزولة أو نمطا متكررا، وهو ما سيكون أسوأ بكثير".

وأضاف: "لكن من الصحيح أن المجتمع حاليا يعاني استقطابا شديدا".

وكان كيرك، وهو ناشط سياسي ومنظم بارز وإعلامي مقرب من عائلة الرئيس دونالد ترامب، قد أُصيب برصاصة في عنقه يوم الأربعاء أثناء إلقائه كلمة في الهواء الطلق داخل حرم جامعي في ولاية يوتا.

ويبلغ كيرك 31 عاما، وكان قوة مؤثرة في السياسة المحافظة على مستوى القاعدة الشعبية، مع تركيز خاص على حشد أصوات الشباب.

وحددت السلطات هوية المشتبه به بأنه شاب، وقالت إنها تعتقد أن عملية القتل كانت "اغتيالا سياسيا".