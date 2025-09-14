إعلان

إسرائيل تزعم استشهاد 11 عنصرًا من حماس شمالي غزة

06:16 م الأحد 14 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ( الشاباك)، استشهاد ما لا يقل عن 11 من عناصر حماس داخل أنفاق تابعة للحركة، في عملية نُفذت مؤخرا في بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك واصلا، خلال الأسابيع الأخيرة، تنفيذ عمليات في بيت حانون لهدم ما تبقى من بنى تحتية تابعة لحركة حماس، بما في ذلك الأنفاق، والقضاء على "فلول مقاتلي كتيبة بيت حانون" وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثث 11 من عناصر حماس داخل الأنفاق، من بينهم قادة ميدانيون.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم ثلاثة أبراج في مدينة غزة ، زاعما أن مقاتلي حماس قاموا بتركيب معدات لجمع المعلومات الاستخبارية في هذه المباني، وأقاموا نقاط مراقبة لرصد القوات في قطاع غزة.

وتزعم إسرائيل إن الهجمات تستهدف بنى تحتية ومواقع لحركة حماس، بينما يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن القصف ألحق دمارا واسعا بالمناطق السكنية المكتظة وعمق أزمة النزوح المستمرة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

