رئيس وزراء فرنسا الجديد يلغي خطط خفض العطلات العامة

باريس - (د ب أ)

ألغى رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان ليكورنو خطة سلفه المثيرة للجدل لإلغاء عطلتين رسميتين.

وقال ليكورنو في حوار مع وسائل إعلام محلية أمس السبت "أريد أن يتم توفير الراحة للذين يعملون. لذلك قررت إلغاء التخلي المقرر عن عطلتين رسميتين"، مضيفًا أن هناك حاجة لإجراءات بديلة لاستعادة الموارد المالية للبلاد.

وأوضح أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، سوف يتم إجراء مشاورات بشأن اللامركزية للإدارة الفرنسية وتبسيط الوكالات الحكومية ونقل المزيد من المسؤوليات إلى المجالس المحلية، كما اقترح دمج أو إلغاء هيئات حكومية معينة وإلغاء الامتيازات الممنوحة لأفراد مجالس الوزراء السابقين مدى الحياة.

وقال ليكورنو "الإصلاحات ليست دائما فقط من أجل الآخرين، ذلك يسبب عدم ثقة".

ويشار إلى أن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لديها الآن ثالث أعلى نسبة دين في الاتحاد الأوروبي تبلغ 114% بعد اليونان وإيطاليا، وفي ظل أزمة الموازنة، خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا، مما من المرجح أن يؤدي لارتفاع تكاليف الاقتراض للدين السيادي الفرنسي.