ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية إلى 422 في غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة فلسطينيين اثنين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا بينهم 145 طفلًا.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وفي سياق منفصل، ارتفعت أعداد الشهداء بغارات جيش الاحتلال -منذ فجر اليوم الأحد- إلى 25 شهيدًا في مناطق متفرقة بقطاع غزة، وفق مصادر طبية، في ظل تواصل الغارات العنيفة.