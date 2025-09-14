إعلان

إعلام عبري: الإمارات تُلغي زيارة نتنياهو وتضع شرطًا للموافقة

11:12 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

الإمارات تُلغي زيارة نتنياهو وتضع شرطًا للموافقة

background

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ألغت زيارة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحةً أنها لن تُجرى إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار، ومحذرًة من فرض السيادة على الضفة الغربية.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو: "طلبت الإمارات تحديد موعد مختلف".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المخاوف تزايدت في الأشهر الأخيرة من وجود خلاف بين إسرائيل والإمارات، في ظل حملة فرض السيادة على الضفة الغربية والضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة.

في غضون ذلك، كُشف مساء اليوم (السبت) على القناة 13 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى اهتمامه بزيارة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، بل وجرى حتى محاولة تنسيق هذه الخطوة ولكن بعد التحقيق، ردّ المسؤولون الإسرائيليون هناك: "هذا لا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي، طالما استمرت الحرب".

وحذرت الإمارات نتنياهو أيضا من الخطوات الأحادية الجانب نحو تطبيق السيادة في يهودا والسامرة، وهي الخطوة التي قد تلحق ضررا بالغاً بالعلاقات بين البلدين.

ولم يُعلّق مكتب رئيس الوزراء على التقرير، لكن مصدرًا مُقرّبًا من نتنياهو صرّح للقناة 13: "ليس الأمر أنهم قالوا لنا لن تكون هناك زيارة'، بل طلبوا إيجاد توقيت مناسب"، فيما قالت مصادر دبلوماسية إن "الفهم في إسرائيل هو أن مخاوف الإمارات وتحذيراتها لها ما يبررها".

الإمارات العربية المتحدة زيارة رسمية بنيامين نتنياهو الضفة الغربية
