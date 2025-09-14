إعلان

صحيفة أمريكية: ترامب لا يرغب في مواجهة كبرى مع نتنياهو

11:02 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

ترامب

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في المخاطرة بمواجهة كبرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن نتنياهو استخدم "الإطراء" للبقاء في حظوة ترامب، معتبرين أن القلق بشأن أمن إسرائيل تراجع بعد أن أضعفت خصومها الرئيسيين بشدة، وفق قولهم.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، قال موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر سرًا لمقربين منه بأنه يرفض فكرة تلاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو به.

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل
