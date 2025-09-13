الحكومة السودانية: نرحب بأي جهد إقليمي أو دولي يساعد في إنهاء الحرب

بورتسودان - (د ب أ)

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها في إنهاء الحرب ووقف هجمات مليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) على المدن والبنية التحتية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في بيان لها "أن الحكومة لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب السوداني وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها"، وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

وأضاف البيان "ترفض حكومة السودان أي محاولة للمساواة بينها وبين مليشيا إرهابية عنصرية تستعين بمرتزقة أجانب من مختلف بقاع الأرض لتدمير الهوية السودانية وطمسها، وتؤكد الحكومة السودانية في هذا الإطار أن انخراطها مع أي طرف كان في الشأن السوداني يعتمد وبشكل واضح على احترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القومية مبدأً وواقعاً".

وتابع البيان: "أن حكومة السودان إذ تؤكد رغبتها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار وحقن دماء الشعب السوداني والمحافظة على مقدراته، وتأسف لعجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2736 و 1591، ورفع الحصار على مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها من شيوخ ونساء وأطفال والسماح بمرور قوافل الإغاثة".

وأضاف: "تؤكد حكومة السودان أن تحقيق السلام في السودان هو مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة وأن شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني الذي تسعى لــه حكومة الأمــــــل بقيادة رئيس الوزراء الإنتقالي الذي جاء تعيينه وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الإنتقالية، وتشدد حكومة السودان أن الانخراط في القضايا الداخلية هو حق سيادي تمنحه حكومة السودان وفقاً للمصالح العليا للشعب السوداني دون وصاية من أي جهة أو تحالف".