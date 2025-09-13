تقارير: مقاتلتان رومانيتان تعترضان مسيرة روسية

وكالات

أعلنت السلطات البولندية في بيان، نشر مقاتلات بمشاركة حلفائها في مجالها الجوي، اليوم السبت، في ظل تهديد بتنفيذ ضربات روسية باستخدام المسيرات في أوكرانيا، كما أكدت إغلاق مطار في مدين لوبيلن شرقي البلاد.

وقال الجيش البولندي، إن المقاتلات شاركت في عملية بالقرب من الحدود الأوكرانية لضمان أمن البلاد الجوي، بعد 3 أيام من إسقاط مسيرات روسية في المجال الجوي البولندي بدعم من الناتو.

وأشار الجيش البولندي، إلى أن نشر المقاتلات هو إجراء وقائي يهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية المواطنين وخصوصا في المناطق الحدودية مع أوكرانيا.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت بولندا إن مسيرات روسية انتهكت مجالها الجوي خلال تنفيذ غارات على أوكرانيا، في حين أكدت موسكو أنها لم تكن تستهدف بولندا.

وذكرت وكالة الملاحة الجوية البولندية، أن مطار لوبلين ومنطقة أخرى خاضعة للرقابة حول المطار أُغلقت أمام الطيران اليوم السبت.

وفي أثناء ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن مقاتلتين رومانيتين من طراز f 16 اعترضتا مسيرة روسية.